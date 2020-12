Lanna: "Il Lecce è pronto per la sfida con il Vicenza". Diretta su Raisport alle ore 15

LECCE C'è voglia di riscatto nel Lecce dopo la doppia sconfitta consecutiva contro Pisa e Spal. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il vice di Corini, Salvatore Lanna, ha parlato del momento della squadra. "L’umore del gruppo dopo la sconfitta al Mazza di Ferrara non era sicuramente dei migliori, ma abbiamo voltato subito pagina forti della prestazione fatta. La squadra ha dato una grande risposta dopo il ko con il Pisa ed è mancato solo il risultato. Ora ci siamo preparati bene per affrontare al meglio il Vicenza". Mancherà ancora una volta il centrale difensivo albanese Dermaku mentre Falco non è al cento per cento. Il fantasista di Pulsano ha accusato un problema fisico nel corso della rifinitura ma è stato comunque convocato. Sta meglio Adjapong: l'ex sassolese quasi certamente sarà in campo dal fischio di'nizio. La sfida tra Lecce e Vicenza si giocherà domani pomeriggio, alle ore 15, allo stadio Via del Mare e sarà diretta dall'arbitro Paterna della sezione di Teramo. Diretta tv su Raisport (canle 57 del digitale terrestre).

