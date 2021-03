Sticchi Damiani indica la strada: "Lecce, andiamo avanti in silenzio, lavorando"

Di ritorno dalla vittoriosa gara con la Reggiana, il presidente Saverio Sticchi Damiani sottolinea l’importanza della due giorni vissuta a Reggio Emilia con la squadra. «È stato un incontro molto proficuo - dice - è stato utilissimo stare vicino ai giocatori, a mister Corini, al quale vanno i complimenti per come ha saputo restare lucido e sereno dopo quello ha vissuto in giorni piuttosto difficili. Siamo molto contenti e ripeto, ora che abbiamo vinto, le stesse cose dette dopo il pareggio con l’Entella: questo è un gruppo che merita di essere tutelato perché ha delle grandi qualità. La vittoria dà serenità all’ambiente necessaria per un clima positivo. La squadra è stata compatta, unita, ha corso tanto. La partita si è messa subito molto bene, al contrario di quanto era successo con l’Entella quando certe situazioni iniziali avevano preso un’altra piega. Il calcio è anche questo». Il quinto posto sveglia i grandi sogni? «Andiamo avanti in silenzio, lavorando».