Quattro calciatori della Primavera del Lecce coinvolti in un incidente stradale sulla Gallipoli-Lecce: sono tutti illesi. Lunedì la sfida col Sassuolo

Quattro calciatori della formazione Primavera 1 del Lecce, nel tardo pomeriggio di oggi, sono rimasti coinvolti in un lieve incidente stradale senza riportare alcuna conseguenza fisica. Al termine della seduta di allenamento effettuata presso il campo sportivo comunale di San Pietro in Lama, nel viaggio di ritorno in auto presso le proprie abitazioni (con alla guida uno di loro), i tesserati del club giallorossi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lungo la SS 101 Gallipoli-Lecce direzione Lecce Km. 3, all’altezza dello svincolo per la tangenziale. Come detto, nessuna conseguenza fisica per i calciatori della squadra allenata da mister Grieco che lunedì, alle ore 12, sarà impegnata allo stadio Via del Mare contro il Sassuolo. Dopo circa un'ora e mezzo di lavori, è stata ripristinata la regolare viabilità sull'importante arteria stradale che conduce a Lecce,

APPROFONDIMENTI LECCE Incidente sulla statale: coinvolte tre auto. Rallentamenti e lunghe...