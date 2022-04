Lecce-Pisa, una partita che vale un'intera stagione. In 25 mila al Via del Mare per spingere i giallorossi alla vittoria con vista sulla serie A

È la partita dell’anno. Il Pisa rappresenta per il Lecce l’ultimo vero ostacolo sulla strada che conduce direttamente in serie A. Il sogno di un intero popolo, quello salentino, è legato all’esito del big-match in programma oggi pomeriggio, alle ore 15, in un Via del Mare che per l’occasione presenterà un colpo d’occhio straordinario, degno dell’Olimpo del calcio italiano. Capitan Lucioni e compagni proveranno a sfruttare la spinta dei circa ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati