Coppa Italia, Parma-Lecce 1-1 La diretta

La cronaca

2' Destro di Coda dal limite, Colombi para a terra.

7' GOL PARMA Iacoponi sorprende Gendrey, si invola sulla sinistra dopodiché serve Brunetta che col piattone infila la rete dell'1-0.

9' GOL LECCE Contropiede dei giallorossi, Olivieri libera Coda che con freddezza insacca alla sinistra di Colombi: 1-1.

10' Occasione Lecce, Majer e Olivieri falliscono la palla del sorpasso.

13' Parma pericoloso, Iacoponi a tu per tu con Gabriel calcia sul fondo.

15' Un'altra occasione in contropiede per il Parma, Gabriel si oppone da campione su Man e il pallone finisce in corner.

17' La fase difensiva del Lecce lascia molto a desiderare e il Parma crea un'altra occasione con Man che serve a Brunetta la palla del possibile vantaggio. Il tiro dell'attaccante finisce sul fondo.

24' Coda ancora sugli scudi, si presenta al limite dell'area di rigore e impegna Colombi con un sinistro rasoterra.

Debutto stagionale dei giallorossi di Marco Baroni. Tra pochi minuti Parma e Lecce in campo per la sfida a eliminazione diretta valida per l'accesso al secondo turno di Coppa Italia.

Le formazioni ufficiali:

PARMA (4-2-3-1): Colombi; Sohm, Osorio, Valenti, Gagliolo; Vazquez, Juric; Man, Brunetta, D. Iacoponi; Benedyczak. A disposizione: Turk, Iacoponi, Dierckx, Balogh, Brugman, Busi, Camara, Tutino, Inglese.

Allenatore: Maresca.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Vera; Hjulmand, Blin, Majer;Helhason, Coda, Olivieri.

A disposizione: Bleve, Borbei, Paganini, Monterisi, Bjarnason, Vulturar, Björkengren, Strefezza, Calabresi, Burnete, Milli, Rodriguez. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Marco Serra della sez. di Torino

Assistenti: Luca Mondin della sez. di Treviso; Mauro Vivenzi della sez. Brescia

IV Ufficiale: Marco Monaldi della sez. di Macerata

Var: Aleandro Di Paolo della sez. di Avezzano

Avar: Federico Dionisi della sez. di L’Aquila.

Marcatori: nel pt 7' Brunetta (P); 9' Coda (L).