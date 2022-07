L'amichevole Parma-Lecce inizierà alle ore 20.45, problemi organizzativi

Subirà uno slittamento il fischio d'inizio della gara amichevole tra Parma e Lecce, in programma questa sera allo stadio "Tardini". La notizia è stata conunicata dall'ufficio stampa del club giallorosso: "L'Us Lecce comunica che l'inizio della gara amichevole Parma-Lecce, in programma questa sera alle ore 20.30, subirà un ritardo di 15 minuti, per ragioni tecnico/organizzative". Quindi, si giocherà alle ore 20.45.

Diretta tv

Ricordiamo che l'ultima amichevole dei giallorossi prima del debutto in Coppa Italia del 5 agosto contro il Cittadella sarà trasmessa in diretta dall'emittente Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.