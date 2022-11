Le pagelle dei calciatori del Lecce dopo le prime quindici giornate di campionato. Due elementi spiccano sugli altri

Il campionato di serie A è fermo per dare spazio alle partite della fase finale del mondiale di calcio in Qatar. Una sosta inusuale per il mondo della pedata internazionale, considerato che capita per la prima volta in pieno inverno, e che ha costretto tutte federazioni a fermare i massimi campionati per dare spazio all’evento più importante del 2022. Nonostante la clamorosa eliminazione per mano della Macedonia, anche l’Italia ha dovuto stoppare la serie A, giunta alla quindicesima giornata e la cui ripresa è già fissata per mercoledì 4 gennaio 2023. In quell’occasione il Lecce di Marco Baroni ospiterà allo stadio Via del Mare la Lazio di Maurizio Sarri. La sosta permette di fare un primo bilancio della stagione 2022-2023. Nel complesso la squadra giallorossa ha fatto molto bene riuscendo a chiudere l’anno in una posizione di classifica interessante e che al momento la tiene a debita distanza dalla zona rossa. E dopo quindici partite si può fare anche un bilancio sul rendimento dei calciatori e sull’operato del tecnico Baroni.

Le pagelle

FALCONE 8,5

Sempre presente e sempre tra i migliori in campo in questo primo scorcio di stagione. Si sta rivelando un acquisto eccellente sul quale investire anche per il futuro.

CETIN 5

Ingaggiato in fretta e furia per tappare la falla al centro della difesa, il turco si è visto in campo solo nei primi venti minuti del match con l’Inter, fino all’uscita per infortunio. Da allora se ne sono perse le tracce.

DERMAKU 5

La sua fragilità fisica sta diventando un grosso problema per il Lecce: due presenze (di pochi minuti) e due infortuni.

PONGRACIC 7,5

Davvero un colpo di mercato del duo Corvino-Trinchera. Qualità ed eleganza al servizio della squadra. Un difetto? A volte sbaglia per eccesso di sicurezza.

TUIA 5

Come Dermaku, purtroppo pure il centrale difensivo romano è diventato un ospite fisso dell’infermeria giallorossa.

UMTITI 6,5

Porta a casa la sufficienza piena pur avendo giocando soltanto al 40 per cento del suo enorme potenziale. Ora che potrà fare la preparazione con il resto della squadra il francese è destinato a diventare uno dei punti fermi del Lecce.

BASCHIROTTO 8,5

È la grande rivelazione del Lecce, e più in generale, del campionato di serie A. “Mister muscolo” è diventato l’emblema della squadra giallorossa per efficacia, generosità e duttilità.

GALLO 7,5

Gli sono bastate appena 15 giornate per mettere a sedere in panchina prima Frabotta e a seguire Pezzella. Aveva solo bisogno di credere di più nelle sue potenzialità, ora che ha cominciato a farlo sarà difficile soffiargli il posto.

GENDREY 7

Tante buone cose e anche qualche svarione di troppo nella sua prima esperienza in serie A. Come il connazionale più illustre Umtiti, anche il buon Valentin ha ampi margini di crescita.

PEZZELLA 5,5

Una mezza delusione. Arrivato al Lecce a stagione in corso per insediarsi nel ruolo di laterale sinistro difensivo, l’ex atalantino non ha mai convinto.

ASKILDSEN 6

È il classico calciatore da 6 fisso in pagella. Si limita sempre a fare il compitino pur avendo le qualità tecniche per dare di più.

BISTROVIC 5



Una delle incompiute di questa prima parte di stagione. Pur avendo avuto tante opportunità per giocare e mettersi in mostra, il centrocampista di Koprivinica fino a questo momento non è mai riuscito ad entrare nei meccanismi della squadra, finendo ai margini della stessa.L’equilibratore del Lecce ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per ritagliarsi uno spazio anche in serie A, dopo le buone performance della passata stagione in B. Probabilmente è stato un errore non averlo preso in considerazione prima.Il ventenne cresciuto nella cantera del Barcellona e protagonista lo scorso anno della salvezza della Primavera 1 di Grieco, ha saputo sfruttare l’opportunità che gli è stata data da Baroni per conquistare un posto da titolare e diventare una pedina inamovibile.Di occasioni, fin qui, ne ha avute davvero tante ma non è mai riuscito a sfruttarle come invece avrebbe potuto.Nelle ultime uscite ufficiali, che hanno preceduto la lunga sosta della serie A, il capitano ha confermato di avere tutti i mezzi per ambire ad una carriera importante. Ci sarebbe da chiedere al ct della Danimarca il motivo per il quale non l’ha inserito nella lista dei 26 per il mondiale in Qatar. Una scelta avvolta dal mistero. Buon per il Lecce che, alla ripresa del campionato, potrà contare sul contributo di un calciatore deciso a far vedere tutto il suo valore.Questo ragazzo dispone di qualità tecniche e atletiche straordinarie solo che ha ancora bisogno di lavorare, e pure tanto, per compiere il fatidico salto di qualità. La “cura” Baroni lo aiuterà a raggiungere l’obiettivo.Ci ha messo un po’ a carburare e a dimostrare di essere un elemento su cui puntare per centrare l’obiettivo della permanenza in serie A. Gli restano ancora tante partite per ricordare a tutti chi è il vero Federico Di Francesco.Dopo aver accumulato qualche presenza all’alba della stagione, il polacco è uscito di scena senza rimettere mai più piede sul rettangolo verde.Il suo curriculum lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. Fin qui ha lasciato intravedere qualche raggio di sole solo al “Dall’Ara” di Bologna, per il resto solo nubi.Una stagione fin qui anonima per l’ex attaccante del Real Madrid, penalizzato per il secondo anno consecutivo da un modulo di gioco che non si addice alle sue caratteristiche tecniche.Anche in serie A si sta ripetendo sui livelli della passata stagione. E anche se gli avversari hanno cominciato a prendergli le misure, l’italo-brasiliano segna e fa segnare i compagni di squadra. Una garanzia per Baroni.Non è certamente un fenomeno, se lo fosse non giocherebbe nel Lecce, di sicuro il gambiano si sta rivelando un centravanti tatticamente prezioso per il gioco di Baroni.È il 2002 più prolifico della serie A con 3 reti all’attivo: Napoli, Udinese e Sampdoria. E il bello deve ancora venire.Salvo un paio di scivoloni, vedi Bologna e Juventus, il suo Lecce si è sempre fatto apprezzare per il coraggio con il quale ha affrontato tutti gli avversari. La strada intrapresa è sicuramente quella giusta.