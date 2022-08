Lecce, è già divorzio con Normann: il norvegese rientra al Rostov

E' durata meno di ventiquattro ore la permanenza di Mathias Normann nel Salento. Il calciatore norvegese ha già lasciato il Salento per far ritorno al club di apparteneza, il Rostov. La notizia del divorzio è stata comunicata pochi minuti fa direttamente dalla società di via Colonnello Costadura.

La nota del Lecce

"L'Us Lecce comunica che, a causa del protrarsi della procedura relativa al tesseramento del calciatore Mathias Normann, ha deciso, di comune accordo con l'atleta, di interrompere in via definitiva l'iter finalizzato all'acquisizione delle prestazioni sportive".