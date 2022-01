Accordo totale con Asencio: contratto pluriennale per lo spagnolo. Meccariello alla Spal, Felici al Palermo

Ora c’è anche l’accordo per l’arrivo alla corte di Marco Baroni del giovane attaccante Raul Asencio, 23 anni, di Villareal, fino a poche settimane fa in forza all’Alcorcon, club della seconda serie spagnola.

L’intesa tra le parti è stata raggiunta ieri al termine di una trattativa durata pochi giorni e portata avanti dal responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e dal direttore sportivo Stefano Trinchera per il Lecce e dall’agente Fifa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati