Mercato, il Lecce torna alla carica per Ceccaroni, capitano del Venezia

Il Lecce torna alla carica per il difensore centrale del Venezia, Pietro Ceccaroni. Il ventisettenne nativo di Sarzana era già finito nel mirino dei dirigenti della società di via Colonello Costadura la scorsa estate ma la trattativa si era arenata dinanzi al netto rifiuto del club lagunare di privarsi del suo capitano. Ora - ad un giorno dalla chiusura della campagna trasferimenti invernale - il Lecce ha deciso di riprovarci potendo contare anche sulla volontà del calciatore che sogna di tornare a giocare nel massimo campionato italiano nel quale ha già collezionato 35 presenze condite da 2 reti. La trattativa è in corso e potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.