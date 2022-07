Ufficiale: Bistrovic è un nuovo calciatore del Lecce. Il croato, ex del Cska Mosca, stasera sarà in città e domani effettuerà le visite mediche

Ora è ufficiale. Il croato Bistrovic giocherà nel Lecce nel prossimo campionato di serie A. La notizia del suo trasferimento in giallorosso è stata comunicata pochi minuti fa dall'ufficio stampa del sodalizio di via Colonnello Costadura. Bistrovic rappresenta senza dubbio uno degli acquisti più importanti della campagna trasferimenti del Lecce per esperienza e qualità.

La nota del club

"L'Us Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristijan Bistrovic dal CSKA Mosca. Il calciatore croato sarà a Lecce nella serata di oggi e domani si sottoporrà alle visite mediche".