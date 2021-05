Coda, è lui il capocannoniere della serie B 2020-2021

In attesa di giocare i play off e, magari, di vincerli, Massimo Coda festeggia la vittoria del titolo di capocannoniere del campionato di serie B 2020-2021. Pur essendo rimasto prudenzialmente in panchina ieri ad Empoli, già in diffida rischiava infatti di saltare la semifinale di andata, il centravanti di Cava de’ Tirreni ha chiuso la stagione regolare con 22 gol all’attivo e con il primo posto assoluto nella classifica marcatori del torneo cadetto.

Secondo posto per Mancuso dell'Empoli

Al secondo posto, l’attaccante dell’Empoli, Leonardo Mancuso, autore di 20 reti. Sul terzo gradino del podio Floryan Ayè, attaccante del Brescia, con 16 reti stagionali, l’unico ad aver segnato ieri nella giornata conclusiva del campionato. Ricordiamo che nel corso della stagione Massimo Coda ha messo a segno cinque doppiette e una tripletta nel match vinto contro la Reggiana. Ora cercherà di segnare gol pesanti per spingere il Lecce alla vittoria dei play off.