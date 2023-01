Lecce, è fatta per l'italo-marocchino Maleh. Il centrocampista della Fiorentina domani sarà in città per le visite mediche

Manca soltanto l'annuncio ufficiale. Youssef Maleh, 24 anni, italo-marocchino, sarà presto un nuovo calciatore del Lecce. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina oggi arriverà in città per sottoporsi alle visite mediche dopodiché, dopo aver espletato tutte le formalità contrattuali, si metterà a disposizione del tecnico Marco Baroni.

La trattativa

Il trasferimento è stato reso possibile dal grande lavoro svolto dall'agente del calciatore il quale, dopo aver incassato il gradimento del Lecce, ha lavorato sodo per spingere la Fiorentina a cederlo al club giallorosso alle condizioni indicate dalla società del presidente Sticchi Damiani. Così, Maleh lascerà la Fiorentina per accasarsi al Lecce in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza.