Dermaku operato d'urgenza di appendicite: l'albanese sta bene e pensa già al ritorno in campo

Ha fatto spaventare tutti Kastriot Dermaku. Il gigante albanese è stato operato d'urgenza di appendicite, ora sta bene e non vede l'ora di tornare in campo con i suoi compagni di squadra. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì e venerdì quando Dermaku aveva accusato una forte colica renale che l'ha costretto a disertare la trasferta di Como. I successivi accertamenti per fortuna hanno permesso di individuare il problema che è stato subito affrontato e risolto.

La nota del club giallorosso

In mattinata, l'ufficio stampa del Lecce ha diffuso una nota per fare chiarezza sulle condizioni del calciatore albanese. "L'Us Lecce comunica che il calciatore Kastriot Dermaku è stato sottoposto, questa mattina presso l'Ospedale "Veris delli Ponti" di Scorrano, ad intervento chirurgico di urgenza per un attacco di appendicite acuta. L'intervento è perfettamente riuscito". Ora Dermaku dovrà anzitutto rimettersi in sesto e tra qualche settimana potrà tornare ad allenarsi agli ordini del tecnico Baroni.