Lecce, da domani aumenta la capienza del Via del Mare. Già venduti circa 7mila biglietti per la sfida col Crotone

Una buona notizia per i tifosi del Lecce in vista del match casalingo di domani, alle ore 15.30, contro il Crotone. Cresce fino al 75 per cento la capienza attuale dello stadio Via del Mare che, a questo punto, può ospitare fino a 22.457 spettatori. La novità è stata comunicata in serata dai dirigenti del club di via Colonnello Costadura che, a questo punto, auspicano una presenza massiccia di tifosi di fede giallorossa sugli spalti dello stadio per l'importante sfida contro i calabresi. Una vittoria rilancerebbe il Lecce al comando della classifica del campionato di serie B.

La nota del club giallorosso

"L’ Us Lecce informa che, a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti statali (legge 18 febbraio 2022 n. 11) relativi alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, la capienza massima dello stadio comunale Ettore Giardiniero di Via del Mare, a decorrere dalla gara di campionato Lecce-Crotone di domenica 20 febbraio alle ore 15.30, è pari al 75% dei posti disponibili per ciascun settore (totale n. 22.457 posti) - si legge nel comunicato stampa -. I biglietti, disponibili per tutti i settori dello stadio (risultano venduti circa 6.900 tagliandi), potranno essere acquistati fino all'orario d'inizio della gara esclusivamente on-line o presso le rivendite autorizzate. I botteghini dello stadio resteranno aperti per consentire il cambio nome-utilizzatore dei biglietti, procedura consentita anche on line (http://www.uslecce.it/page/960303059047/cambio-utilizzatore-stampa-segnaposto) e per il ritiro dei tagliandi del settore diversamente abili".

Le raccomandazioni per la gara col Crotone

"L’apertura dei varchi di accesso è prevista alle ore 13.30 - fa sapere l'Us Lecce -. Si raccomanda vivamente di raggiungere lo stadio con debito anticipo, al fine di evitare lunghe attese davanti ai varchi d’accesso dove saranno svolti gli ordinari controlli di sicurezza. Si ricorda che per l'accesso all'interno degli stadi rimane in vigore (fino al 31 marzo 2022, salve nuove disposizioni) l'obbligo di Green Pass "Rafforzato" e di mascherina FFP2. L’U.S. Lecce ringrazia sin d’ora tutti i propri sostenitori".