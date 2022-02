Il Lecce si riprende la vetta solitaria della B. E mercoledì al Via del Mare arriva il Cittadella

Bene, bravi... tris. Tre gol rifilati all’ottimo Saro, giovane estremo difensore del Crotone, e il Lecce riconquista - dopo appena quattro giorni - la vetta solitaria del campionato di serie B. A conferma del grande equilibrio che regna in questa edizione straordinaria del torneo cadetto in cui le pretendenti alla promozione diretta in serie A sono davvero tante. Coma mai era accaduto in passato. Dal Lecce alla Cremonese, dal Brescia al Pisa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati