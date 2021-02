Lecce, Mancosu e Tachtsidis saltano la sfida con la Cremonese. Prima convocazione per Felici

LECCE Sarà un Lecce in emergenza quello che domani pomeriggio (ore 14) affronterà la Cremonese allo stadio "Zini". Della lista dei convocati non fanno parte gli indisponibili Adjapong, Calderoni, Dermaku, Listkowski, Mancosu, Paganini, Tachtsidis e il non convocati Borbei. Il capitano e il regista greco sono alle prese pure loro con problemi di natura fisica, come ha spiegato in conferenza stampa il tecnico Eugenio Corini. Prima convocazione stagionale infine per il giovane trequartista Felici.

Ecco la lista completa dei convocati:

1. Bleve

2. Maggio

4. Pisacane

5. Lucioni

6. Meccariello

9. Coda

10. Yacin

14. Stepinski

15. Monterisi

16. Nikolov

20. Pettinari

21. Gabriel

22. Vigorito

23. Björkengren

24. Zuta

25. Gallo

34. Maselli

37. Majer

42. Hjulmand

53. Henderson

75. Felici

99. Rodriguez

Ultimo aggiornamento: 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA