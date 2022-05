Il Lecce e Corvino insieme fino al 2025. Dopo i successi con Prima squadra e Primavera 1, proluntato il contratt del Dg

Come era facile immaginare, dopo la promozione in serie A e la salvezza conquistata con la Primavera 1 ha deciso di blindare il direttore generale dell'area tecnica. Pochi minuti fa, il club giallorosso ha annunciato il prolungamento del contratto di Pantaleo Corvino fino al 2025. Un giusto premio ai risultati ottenuti in questi 18 mesi.

Il comunicato del club

"L'Us Lecce comunica di aver prolungato il contratto con il responsabile dell'Area Tecnica Pantaleo Corvino, in scadenza il 30 giugno 2023, per ulteriori due stagioni sportive e quindi fino al 30 giugno 2025. Tale prolungamento darà continuità allo straordinario lavoro iniziato due anni fa".