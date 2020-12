Il Lecce al lavoro anche nell'ultimo giorno dell'anno. Giallorossi in campo anche a Capodanno

LECCE A meno di 24 ore dalla sfida di Cittadella, il Lecce è tornato sul campo per sostenere una seduta di allenamento. I giallorossi hanno svolto questa mattina una seduta defaticante sul manto erboso dell'Acaya Golf Resort. Lavoro differenziato per gli acciaccati Felici, Rodriguez, Falco e Pettinari. Si spera nel recupero degli ultimi due calciatori per la prima sfida del 2021 contro il Monza, in programma lunedì 4 gennaio, alle ore 16, allo stadio Via del Mare. Come è noto, il difensore Fabio Lucioni salterà il big-match con i brianzoli per squalifica. Di conseguenza, lo staff tecnico dovrebbe puntare sull'inedita coppia di centrali Dermaku-Meccariello. Capitan Mancosu si alleneranno anche a Capodanno: domani pomeriggio è in programma una seduta di allenamento sempre all'Acaya Golf Resort.

