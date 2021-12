Lecce, un 2021 bello solo a metà. Resta la macchia della promozione in A sfumata sul rettilineo finale

L’anno 2021 del Lecce sembra emerso da un pentagramma del compositore francese Maurice Ravel. Un “Bolero”. Come la celebre opera comincia con l’incalzante tamburo accompagnato dal pizzicato di viole e violoncelli, che introducono il flauto, e culmina molto dopo in un’apoteosi di strumenti gradualmente aggiunti, così la squadra giallorossa ha assunto progressivamente la fisionomia di una macchina ancora più credibile per il ritorno in serie A. Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati