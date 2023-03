Lecce, sfida al Torino all'ora di pranzo. Baroni rilancia Baschirotto

La voglia del Lecce di riprendere la marcia verso la salvezza , interrotta bruscamente nelle ultime due sfide perse contro Sassuolo e Inter, farà da contraltare oggi al desiderio di Europa del Torino . All’ora di pranzo (il via è fissato alle ore 12.30), lo stadio Via del Mare ospiterà una sfida attesissima tra due squadre affamate di punti. Chi la spunterà tra Lecce e Torino avrà ottime chance di avvicinarsi all’obiettivo finale. Ecco spiegata dunque l’importanza della posta in palio.Il fischio d’inizio dell’arbitro Sacchi di Macerata sarà preceduto da un momento destinato a far venire i brividi ai tifosi giallorossi pronti a salutare il ritorno al Via del Mare degli argentini Beto Barbas e Pedro Pasculli , leggende viventi del club salentino. Gli ex calciatori del Lecce riceveranno dalle mani del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani , una maglia celebrativa e una targa ricordo dopodiché faranno il giro del campo per raccogliere gli applausi del popolo giallorosso. Come ai vecchi tempi.E sotto gli occhi di Barbas e Pasculli, il Lecce di Marco Baroni (ex compagno di squadra dei due argentini) andrà a caccia del successo facendo leva, quasi certamente, sulla formazione-base della fase centrale della stagione. Il tecnico fiorentino infatti ripresenterà al centro della difesa Baschirotto , reduce da un turno di squalifica, mentre sull’out mancino quasi certamente ci sarà il ritorno di Gallo in luogo di Pezzella. Per il resto, la linea difensiva si comporrà con la presenza di Gendrey sulla fascia destra e di Umtiti schierato sul centrosinistra. Novità importanti anche in mezzo al campo: qui tornerà ad agire il trio più utilizzato in stagione: Hjulmand in cabina di regia supportato ai lati da Blin e Gonzalez. Infine, l’attacco: dando per scontata la presenza sugli esterni di Strefezza e Di Francesco, contro il Toro Baroni potrebbe preferire Colombo al gambiano Ceesay.Sul fronte granata invece il tecnico Juric sarà costretto a rinunciare a Karamoh, uno dei calciatori più in forma del momento, costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico. Un’assenza di rilievo per il Torino compensata in parte dalla presenza in mezzo al campo della coppia Linetty-Ilic, qualità e quantità al servizio della squadra. Radonjic prenderà il posto dell’infortunato Karamoh andando ad affiancare sulla trequarti Miranchuk. In panchina infine si rivedrà, dopo una lunga assenza per infortunio, il giovane attaccante Pellegri, per il quale Juric ha programma un rientro graduale.