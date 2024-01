Il Lecce chiude il girone di andata del massimo campionato a quota 21. Tanti sono infatti i punti conquistati dai giallorossi nelle prime diciannove giornate.

Niente male per una squadra che, insieme al Frosinone, ha iniziato la stagione con il budget più basso della A. E infatti, prima della partenza di questa annata, molti davano giallorossi e ciociari, se non già retrocessi a gennaio, almeno impelagati nelle retrovie della classifica. Invece il Leone (soprannome dei frusinati) è quattordicesimo mentre il Lecce addirittura dodicesimo (avendo vinto lo scontro diretto con un Genoa attualmente a pari punti).

L’ottimo girone d’andata dei salentini è frutto di una buona campagna estiva di rafforzamento ma anche del lavoro svolto da Roberto D’Aversa e dal suo staff. Arrivato in Salento accompagnato da qualche perplessità (vuoi per il fatto di sostituire un allenatore come Marco Baroni che aveva centrato l’obiettivo salvezza l’anno scorso, vuoi per le esperienze non particolarmente felici con il Parma nel 2021 e con la Sampdoria nel 2022) il tecnico nativo di Stoccarda si è invece imposto attraverso un lavoro meticoloso, mostrando grande capacità nella lettura della partita e nello sviluppo dei singoli.

Grazie al lavoro del corpo tecnico infatti molti giocatori sono cresciuti esponenzialmente rispetto a un anno fa o, nel caso dei nuovi, si sono inseriti subito nello scacchiere tattico. Del primo gruppo fanno parte i vari Falcone, Pongracic, Gendrey e Banda. Il portierone giallorosso, reduce da un campionato da protagonista, ha in questo 2023-2024 ulteriormente alzato il livello delle sue prestazioni. Da parte sua Pongracic, limitato la stagione scorsa da problemi fisici, ha dimostrato quando concentrato di essere uno dei migliori centrali della categoria, facendo capire perché ad un certo punto in carriera venne scelto dal Borussia Dortmund.

Gendrey poi, a segno per la prima volta in carriera da professionista sabato nella sfida contro il Cagliari, è ormai padrone della fascia destra. Sempre in fascia, in zone più avanzate di campo, è maturato Banda: lo zambiano è uno dei dribblatori più forti della Serie A.

Per quanto riguarda invece i nuovi, tutti si sono immediatamente inseriti. Almqvist ha fatto benissimo prima di essere fermato da guai fisici. Ramadani non ha fatto rimpiangere l’ex capitano Hjulmand. Sempre in mediana si sta imponendo Kaba, pescato nella Serie B francese e autore di una serie di prestazioni eccezionali. Rafia non ha patito il doppio salto di categoria. In avanti poi Krstovic sta sì vivendo un momento di difficoltà a livello realizzativo, ma si dà sempre da fare e ha avuto una partenza sprint (3 reti nelle prime 3 gare dal momento del suo arrivo, 4 in totale). Tutti questi giocatori hanno potuto giovarsi del modello di gioco propositivo costruito da D’Aversa. Il Lecce si gioca sempre la partita, restando attivo sia senza palla (attraverso il pressing alto) sia con, sviluppando mediante le catene laterali.

Al netto di quanto detto finora, ci sono ovviamente anche delle cose da migliorare. Prime fra tutte le fasi di rifinitura e finalizzazione. Sotto il primo punto di vista il Lecce molte volte ha sbagliato dei contropiedi a livello di ultimo passaggio, o per errori tecnici o a livello di scelte. Questo ha vanificato la possibilità di avere a disposizione più tiri (quindi più occasioni da gol) di quelle già prodotte. A questo si aggiunga appunto il fatto che, quando si tratta di concludere, i giallorossi non sempre sono riusciti a capitalizzare quanto costruito.

Infine vanno riviste alcune situazioni difensive. La grande stagione di Falcone è infatti figlia anche del fatto che il numero uno si è messo in evidenza perché... in alcune circostanze il Lecce ha concesso troppo agli avversari. E questo sia sulle palle inattive (problema atavico visto che il Lecce le soffriva anche un anno fa con Baroni) sia a livello di azioni, in particolare sui palloni che spiovono all’altezza del secondo palo. Qui il Lecce paga la mancanza di struttura dei propri terzini.

Se questi punti verranno corretti, allora la salvezza potrebbe arrivare ben prima del previsto.