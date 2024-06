Summit Sticchi Damiani-Corvino per stabilire linee guida e budget per il mercato

Alla fine, tra un impegno professionale e un altro, Saverioe Pantaleohanno deciso di incontrarsi a. Iltra presidente e responsabile dell'area tecnica si è svolto ieri sera nel capuologo lombardo in un clima di cordialità. E non poteva essere altrimenti al culmine di una stagione in cui la Prima squadra ha centrato la salvezza a tre partite dalla fine del campionato. Il presidente, che ha parlato anche a nome degli altri soci del club di via Colonnello Costadura, dopo una profonda analisi di quanto accaduto nel corso della stagione che sta per andare in archivio, ha comunicato ufficialmente al dg dell'area tecnica lee soprattutto ildisponibile per la prossima campagna acquisti-cessioni. Si parla di una somma vicina ai 20 milioni di euro. A questo punto, Corvino avrà modo di preparare un progetto tecnico che, nelle prossime ore, proporrà alla valutazione del tecnico Luca. Un progetto che - si spera - possa essere condiviso dall'allenatore di Adria.