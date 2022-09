L'annuncio di Baroni: "A Salerno rientra Strefezza. Devo solo decidere se dall'inizio o a gara in corso". Giallorossi in campo alle 20.45

Una buona notizia prima della partenza per Salerno e tanti buoni auspici. Partiamo da questi. Il primo riguarda Baroni. Oggi il tecnico conoscerà l’esito del ricorso contro la squalifica presentato dalla società. «Spero venga accolto - ha detto ieri in conferenza stampa -, non sono abituato a pronunciare bestemmie, poi nello spogliatoio si dicono tante cose e non so cosa abbiano sentito. Dopo la partita, tra l’altro, ho parlato, non sul campo, con l’arbitro. Le cose che ci siamo dette restano tra noi, almeno per me è così. Aggiungo che sono favorevole alla chiamata del Var da parte della panchina e non vorrei, tuttavia, che gli assistenti passassero in secondo piano solo perché c’è questo sistema di controllo». La notizia buona è che Strefezza è stato convocato. «Ha fatto un allenamento e mezzo con noi, non so se lo impiegherò subito». L’allenatore giallorosso rivela che ci sarà qualche riconferma e forse un avvicendamento a centrocampo con Gonzalez che potrebbe tornare tra i titolari. «Contro il Monza non è partito dall’inizio perché non aveva fatto una settimana completa di lavoro, e poi è giovanissimo». Anche Umtiti è pronto al debutto in una difesa che questa sera a Salerno potrebbe essere la stessa di domenica. «Questa squadra ha sicuramente capacità di reazione - aggiunge Baroni - e in Serie A non è facile, dobbiamo cercare di stare in partita e mai calare di attenzione». Come non è facile capitalizzare quelle poche palle gol che capitano. «In questo campionato non riesci a creare dieci palle gol ma questo per noi non deve essere un assillo. Ci stiamo lavorando, le soluzioni verranno, ne sono convinto. È mancata un poco la lucidità, la cattiveria. Vanno allenate. Chi va in campo deve avere più ferocia».