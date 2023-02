Lecce, con la Roma per continuare a stupire. Sfida a distanza tra Strefezza e Dybala

Sicuramente rinfrancato nel morale dopo il colpaccio di Cremona ma per nulla appagato. Anche perché la salvezza è ancora lontana e serviranno altri punti, all’incirca tredici, per tagliare l’ambito traguardo.È con lo stato d’animo di chi ha voglia di continuare a stupire che il Lecce scenderà in campo oggi, alle sei della sera, sul green del Via del Mare per affrontare una delle big della serie A, la Roma di Josè Mourinho . Non sarà una partita come le altre, per tanti motivi. Intanto, per il valore dei giallorossi capitolini, tornati ad essere protagonisti in Italia e in Europa dopo un avvio di stagione a corrente alternata. Ora la squadra dello Special One - al netto delle solite frizioni interne ed esterne - ha trovato la necessaria continuità e di conseguenza ambisce ad uno dei primi quattro posti in classifica. Tra i motivi che rendono speciale il confronto odierno c’è anche il ricordo del match di andata, disputato all’Olimpico e vinto dalla Roma grazie anche alle clamorose sviste dell’arbitro Prontera , un salentino trapiantato in Emilia. L’espulsione di Hjulmand al 22’ del primo tempo e il rigore concesso alla Roma all’inizio della ripresa, sul punteggio di 1-1, sono gli episodi incriminati e che hanno costretto Prontera prima ad uno stop forzato e poi ad una lunghissima attesa prima di tornare a fischiare in serie A. Proprio oggi tra l’altro Pronterà tornerà ad incrociare il Lecce, questa volta però solo nella veste di Avar, mentre sul campo - a dirigere la sfida - ci sarà l’esperto Gianluca Aureliano. Altro motivo di interesse di Lecce-Roma è sicuramente la sfida a distanza tra Gabriel Strefezza e Paulo Dybala , calciatori in grado di fare la differenza e di far divertire il pubblico. A tal proposito va detto che oggi al match del Via del Mare non ci saranno i tifosi della Roma. O quantomeno, il settore Ospiti resterà chiuso a causa della squalifica inflitta alla tifoseria capitolina. Non è da escludere comunque la presenza di supporter romanisti in altri settori dello stadio leccese. Come del resto accade talvolta anche in occasione delle trasferte del Lecce in cui gruppi di tifosi leccesi decidono di acquistare biglietti di altri settori.Dal punto di vista tecnico, il Lecce dovrà sfoderare una partita al limite della perfezionare per cercare di fare punti. L’ideale sarebbe riuscire a ripetere la prova offerta poche settimane fa contro il Milan: squadra aggressiva e pronta a sfruttare la pur minima sbavatura difensiva per impensierire il portiere Rui Patricio . Soltanto in extremis Baroni scioglierà gli ultimi dubbi: Blin non è al cento per cento, è pronto Askildsen