La voglia di tornare a festeggiare la vittoria dopo un’astinenza lunga due mesi è davvero tanta. Nel frattempo comunque la squadra allenata da Roberto D’Aversa pur non vincendo è riuscita lo stesso a restare lontana dalla zona rossa della classifica, acquisendo un buon margine di punti di vantaggio sulla terz’ultima posizione. E non è poco per una provinciale che cerca di farsi largo tra le potenze del calcio italiano.

Oggi i giallorossi sono attesi da un altro scontro diretto sulla strada della salvezza contro il Frosinone (ore 15), da molti considerato la rivelazione della prima parte di campionato. Con una vittoria il Lecce riuscirebbe nell’impresa di scavalcare in classifica i ciociari e a quel punto lo scettro di squadra rivelazione passerebbe direttamente nelle mani di capitan Strefezza e compagni. Fermo restando che non sarà affatto una passeggiata di salute per i giallorossi. Il Frosinone ha meritato i 19 punti fin qui conquistati a fronte di prestazioni di livello contro grandi e piccole, senza alcuna distinzione di blasone. Merito sicuramente di chi ha allestito in estate l’organico, vale a dire il direttore Guido Angelozzi, ma soprattutto di chi l’ha saputo plasmare e farlo diventare squadra, ovvero Eusebio Di Francesco. Manco a dirlo, due ex del Lecce. Se il dirigente ha avuto più di tempo di lavorare in Salento e di costruire rapporti di amicizia rimasti sempre saldi nel tempo, il tecnico abruzzese invece è rimasto alla guida della formazione giallorossa soltanto cinque mesi, dall’inizio della preparazione nel mese di luglio in quel di Fanano fino all’esonero del 4 dicembre 2011, all’indomani del ko del San Paolo contro il Napoli, con la squadra ultima in classifica con 8 punti e 9 sconfitte in 13 partite. Un’esperienza sicuramente sfortunata la sua e probabilmente anche condizionata dalla scelte della proprietà, decisa a passare la mano. Il patron Giovanni Semeraro annunciò il proprio disimpegno dando vita ad una sorta di autogestione affidata alle cure del manager Renato Cipollini, scomparso di recente. Non mancano comunque giorni da ricordare della parentesi di mister Di Francesco sulla panchina del Lecce come, ad esempio, la straordinaria vittoria ottenuta sul campo del Bologna con un Cuadrado, quel giorno, praticamente imprendibile sulla fascia destra per il malcapitato Morleo.

Lecce-Frosinone propone anche la sfida a distanza tra vecchi amici pescaresi, D’Aversa e Di Francesco. Il rapporto di stima e di amicizia che li lega ormai da molti anni è noto a tutti ma è chiaro che oggi, per 90’, Roberto ed Eusebio faranno di tutto per superarsi.

Il tecnico del Lecce dovrà fare a meno del suo esterno d’attacco unico in organico per caratteristiche tecniche, vale a dire Pontus Almqvist, fermato prima da un infortunio e ora dall’influenza. Possibile quindi il ritorno in campo dal primo minuto di Gabriel Strefezza, protagonista fin qui di una stagione ben al di sotto delle proprie possibilità. In difesa ci potrebbe essere il ritorno dall’inizio di Tony Gallo mentre a centrocampo potrebbe essere Alexis Blin il sostituto dello squalificato Joan Gonzalez. Ballottaggio in attacco Krstovic-Piccoli con il montenegrino favorito. Nel Frosinone tanti dubbi tanto è vero che soltanto questa mattina saranno comunicati i convocati.