Il Lecce a Firenze per riprendere la corsa salvezza. Molti dubbi per Baroni

C’è voglia di rimettersi in carreggiata dopo aver subito tre sconfitte di fila che, per fortuna, non hanno scalfito il progetto-salvezza del Lecce . A dodici turni dalla fine del campionato, i ragazzi di Baroni godono ancora di un vantaggio di otto punti sulla terz’ultima in classifica. Un parziale indubbiamente importante ma che non è ancora sufficiente per sentirsi al sicuro.Il calendario non è certo benevolo nei confronti dei giallorossi, chiamati oggi ad affrontare una delle squadre più in forma del momento e con il morale alle stelle, la Fiorentina degli ex Saponara Barak , Venuti e Rosati, quest’ultimo da alcuni mesi entrato a far parte dello staff tecnico di Vincenzo Italiano. La squadra Viola, dopo un breve periodo di appannamento in cui era precipitata addirittura a ridosso della zona rossa della classifica, da qualche settimana a questa parte ha cominciato a macinare gioco e ad incassare punti e vittorie, sia in Italia che in Europa. Proprio giovedì scorso Amrabat e soci hanno liquidato con un secco 4-1 in trasferta i quotati avversari del Sivasspor ottenendo l’accesso ai quarti di finale di Conference League dove ad attenderli ci sarà il Lech Poznan. Il momento d’oro della squadra ha portato ai massimi livelli l’entusiasmo attorno ai ragazzi di mister Italiano tant’è che oggi sugli spalti dello stadio Franchi ci sarà il pienone. Un risultato raggiunto grazie anche al contributo dei tifosi leccesi che, sin dall’inizio della stagione, hanno sempre partecipato in numero cospicuo alle trasferte della squadra giallorossa.Se la Fiorentina vanta la presenza di tanti ex leccesi, non è da meno il Lecce che ha dalla sua personaggi del calibro di Sandro Mencucci e Marco Baroni, fiorentini doc, oltre a Pantaleo Corvino e Youssef Maleh . Proprio il giovane centrocampista italo-marocchino potrebbe essere una delle novità dell’undici di partenza. Nello spezzone di gara giocato contro il Torino infatti Maleh è stato tra i più propositivi della squadra giallorossa e non da escludere quindi il suo impiego dal fischio d’inizio. Per il resto, si profilano tante conferme anche se resta il dubbio sul ruolo di attaccante centrale. Ancora una volta Baroni sceglierà in dirittura d’arrivo il preferito tra Ceesay e Colombo. Tra i pali della porta ci sarà Wladimiro Falcone , fresco di convocazione in Nazionale. A fine partita raggiungerà il ritiro dell’Italia a Coverciano Qualche dubbio anche per mister Italiano che deve fare i conti con la stanchezza accumulata giovedì in Conference League. Possibile un ampio turnover. Fischio d’inizio alle ore 15 affidato ad Abisso di Palermo. Con l’arbitro siciliani il Lecce ha raccolto una vittoria e ben cinque sconfitte. Non resta che incrociare le dita.