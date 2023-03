Più che “Luci a San Siro” questa volta è proprio il caso di dire “Tutti a San Siro”. Sono servite due sentenze del Tar Lombardia, l’ultima arrivata proprio ieri mattina, in zona Cesarini, per mettere la parola fine ad una questione a dir poco stucchevole e che ha visto come protagonisti il Prefetto di Milano e il Lecce Calcio. Il primo - lunedì scorso - ha disposto il divieto di vendita dei biglietti della gara Inter-Lecce per i residenti a Lecce a provincia per motivi di ordine pubblico legati, udite udite, ai contrasti tra le tifoserie di Lecce e Atalanta. Quindi, che ci azzecca l’Inter? Per questo motivo, il club del presidente Sticchi Damiani, spinto in tal senso dai tantissimi tifosi leccesi che da tempo avevano speso denari per assicurarsi non solo il biglietto dello stadio ma anche titolo di viaggio (aerei e treni) e albergo, in sordina ha presentato un ricorso d’urgenza al Tar Lombardia chiedendo la sospensiva di quel provvedimento. Il ricorso è stato accolto dal Tribunale e quando la situazione sembrava ormai definita è sopraggiunta la decisione del Prefetto di Milano che, nella tarda mattinata di venerdì, si è rivolto al Tar per chiedere la revoca. Il Lecce si è opposto e ieri mattina ha incassato il secondo successo di fila nel giro di 20 ore, con buona pace del Prefetto di Milano. Ciononostante, gli ultrà del Lecce - in segnato di protesta - hanno deciso di non partecipare a questa trasferta. In compenso, nel settore Ospiti ci saranno all’incirca 5 mila sostenitori giallorossi.

Certo, una goccia nell’oceano dei 70 mila tifosi nerazzurri che hanno deciso di sostenere la squadra di Simone Inzaghi in una fase della stagione caratterizzata da continui alti e bassi. La sconfitta di Bologna ha dato adito ad un sacco di polemiche attorno a Lukaku e compagni che, c’è da credere, oggi alle 18 scenderanno in campo decisi a fare un sol boccone del Lecce. È superfluo dire quanto sia forte il desiderio di Hjulmand e compagni di rendere la vita difficile all’Inter. Per centrare l’obiettivo però sarà necessario ripetere la stessa prestazione offerta nelle gare precedenti contro le altre big del campionato, dal Milan alla Roma, dalla Lazio all’Atalanta. La stessa Inter, nel match di andata, espugnò il Via del Mare ben oltre il recupero con un colpo di fortuna. Nel Lecce mancherà lo squalificato Baschirotto, al centro della difesa si rivedrà pertanto “Big Sam” Umtiti affiancato, probabilmente, da Tuia. Possibile inoltre il ritorno di Gonzalez a centrocampo e di Colombo in attacco dove è certa la presenza di Di Francesco dopo la squalifica. Dirigerà l’incontro Manganiello della sezione di Pinerolo.