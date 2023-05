Barak a Saponara: "Da Lecce siamo arrivati qui: che spettacolo vivere queste emozioni con te"

Un amore senza fine. Antonin Barak non perde occasione per dimostrare il suo infinito affetto nei confronti del Lecce e dei tifosi giallorossi. Oggi il centrocampista ceko, attualmente in forza alla Fiorentina e autore della rete che ha spinto i viola in finale di Conference League, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di un abbraccio con Riccardo Saponara ed altri compagni di squadra al termine della semifinale vinta sul campo del Basilea. Alla foto Barak ha aggiunto anche una frase rivolta a Saponara e che sicuramente farà piacere a tutti i tifosi salentini: "Da Lecce siamo arrivati qui! Che spettacolo vivere queste emozioni con te! @rickinara".

L'esperienza salentina

Antonin Barak e Riccardo Saponara, prima di ritrovarsi nella Fiorentina, hanno giocato per la prima volta insieme nel Lecce di Fabio Liverani nella seconda metà della stagione sportiva 2020-2021. Un breve ma intenso percorso tanto ricco di soddisfazioni personali per entrambi, protagonisti di sei mesi vissuti al massimo, quanto triste per il Lecce, retrocesso in serie B proprio in occasione dell'ultima giornata di campionato. Sia Barak che Saponara, appena gli impegni professionali glielo consentono, tornano nel Salento per trascorrere qualche giorno in compagni di vecchi amici.

A dimostrazione del loro grande amore per una terra che li ha amati sin dal primo giorno.