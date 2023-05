Doppietta all'Olimpico contro la Lazio: Oudin eguaglia Pogba e Henry

Oudin come. Sono gli unici calciatori francesi ad aver segnato una doppietta allo stadio Olimpico di Roma contro la. Da venerdì scorso dunque il giallorosso Rémi, 26 anni, giocatore d’attacco “prestato” per scelta al centrocampo, è entrato ufficialmente nella storia della serie A affiancando due mostri sacri del calibro di Paul Pogba e Thierry Henry, entrambi a segno nella Capitale con la maglia dellaLa doppietta di Oudin è servita alper conquistare un punto d’oro in chiave-salvezza. E sarebbero stati addirittura tre se il gigante serbo Sergej Milinković-Savić non avesse beffato Falcone al quarto minuto di recupero, negando al Lecce la gioia della vittoria. Resta comunque la soddisfazione di aver fatto tremare la corazzata laziale in una serata che, prima del fischio d’inizio, sembrava già segnata per i salentini, scesi in campo con l’etichetta di vittima predestinata. Ci ha pensato però Oudin, francese di Châlons-en-Champagne, capoluogo del dipartimento della Marna nella regione Grande Est, a mandare in tilt la difesa della squadra di Sarri con i suoi inserimenti senza palla alle spalle della punta centrale. Una mossa tattica studiata a tavolino e che però non rappresenta una novità assoluto per il Lecce in questa stagione. Prima di Oudin, infatti, mister Baroni più volte aveva affidato questo delicato compito al giovane spagnolo Joan. Rispetto al collega cresciuto nella cantera del Barcellona però Oudin ci ha messo esperienza e qualità realizzando due gol anche molti belli per preparazione ed esecuzione. Il francese poi ha voluto manifestare tutta la sua gioia pubblicando un messaggio sul suo profilo Instangram: «Sono molto felice di aver segnato i miei primi due gol in serie A., continuiamo così per raggiungere il nostro obiettivo». Tra i commenti al post spicca quello del compagno di squadra e connazionale Valentin Gendrey che ha scritto: «Comodo con entrambi i piedi». Un elogio alla qualità di Oudin che, in occasione della prima rete, quella dell’1-1, ha sfruttato al meglio un assist al bacio proprio di Gendrey.Quella dell’al momento è sicuramente la migliore prestazione stagionale di Oudin, notevolmente cresciuto dopo il “trasferimento” nel ruolo difluida. Il francese comunque aveva già fatto capire di poter essere un giocatore importante per il Lecce, come del resto è sempre stato nel corso della sua carriera vissuta in patria. Un calciatore che ingioca più di 100 partite, condite da 22 gol e 16 assist, non può diventare all’improvviso un brocco. Se mister, nella fase cruciale della stagione in cui Lecce prendeva schiaffi, in casa e in trasferta, ha deciso di puntare forte su di lui un motivo ci sarà. Oudin dal canto suo è stato bravo a sfruttare al meglio l’opportunità che gli è stata offerta mettendosi a disposizione del gruppo in un ruolo, che in passato, non aveva mai ricoperto. E ora, come ha scritto lo stesso Oudin, non resta che continuare sulla strada tracciata all’Olimpico per conquistare al più presto l’agognata permanenza in serie A.