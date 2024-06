L’impossibilità di raggiungere il Salento in aereo a causa dei tanti voli annullati nei giorni del G7 nel territorio pugliese, ha costretto Balthazar Pierret a rinviare di qualche giorno la sua sortita a Lecce. Nessun timore però per i tifosi giallorossi: il nuovo centrocampista della squadra di Luca Gotti arriverà in città con ogni probabilità nei primi giorni della prossima settimana con un volo diretto dalla Francia.

Pierret a partire dal 1° luglio prossimo sarà a tutti gli effetti un calciatore del Lecce. Arriverà a parametro zero dopo la lunga esperienza vissuta in Ligue 2 con la maglia del Rouen. Il responsabile dell’area tecnica Corvino e il ds Trinchera, nel corso della campagna trasferimenti di gennaio, hanno fatto di tutto per cercare di anticipare di sei mesi il suo arrivo al Lecce, arrivando anche ad offrire una sorta di indennizzo economico al Rouen. Il club francese però non ha voluto saperne e così alla fine ha perso il suo elemento miglior senza ricavare nemmeno un euro. L’acquisizione del cartellino di Pierret di fatto sarà la prima operazione ufficiale del Lecce nella campagna trasferimenti 2024-2025. Il ragazzo, come detto, sarà in città la prossima settimana per sottoporsi alle visite mediche e fare la conoscenza diretta dei dirigenti del club di via Colonnello Costadura.

Ovviamente oltre a Pierret il Lecce metterà a disposizione del tecnico Gotti, fresco di conferma biennale sulla panchina giallorossa, altri elementi in grado di conferire maggiore sostanza all’organico. In cima alla lista dei desideri di Corvino e Trinchera figura l’attaccante esterno spagnolo Tete Morente, pure lui a fine contratto, protagonista nelle ultime stagione nella serie B spagnola con la maglia dell’Elche. In questo momento Morente starebbe valutando la proposta del Lecce: si parla di un contratto triennale a cifre importanti e comunque sempre nel rispetto dei parametri imposti dall’area tecnica. A breve arriverà la risposta. Nel frattempo Corvino avrebbe chiesto informazioni sulla punta centrale Taulant Fatmir Seferi, classe 1996, macedone naturalizzato albanese, nell’ultima stagione in forza al Baniyas (club degli Emirati Arabi), in prestito dagli ucraini del Vorskla. Nella Uae Pro League 2023-2024 il 27enne albanese ha collezionato 25 presenze condite da 11 reti e 5 assist. Vale la pena ricordare che Seferi fa parte della nazionale albanese che domani scenderà in campo a Dortmund per affrontare l’Italia nella gara di esordio a Euro2024.

Nel frattempo, la Roma starebbe per presentare un’offerta per l’acquisto di Wladimiro Falcone. Il manager del portiere del Lecce, Fali Ramadani, in questi giorni si trova in Italia anche per incontrare il direttore del club capitolino, Florent Ghisolfi, interessato ad alcuni calciatori gestiti dall’agente nord-macedone. Tra questi, pure Falcone. È evidente che il Lecce sarebbe disposto a privarsi di uno dei suoi gioielli solo davanti ad una offerta irrinunciabile. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.