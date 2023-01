Il Lecce è in lutto: è morto l'ex giallorosso Mauro Pantani. Aveva 82 anni

Il calcio leccese è in lutto. E' morto ieri sera a Lecce, all'età di 82 anni, Mauro Pantani. Aretino di nascita ma leccese di adozione, Pantani aveva indossato la maglia del Lecce nella stagione sportiva 1973/1974, in serie C, collezionando 14 presenze e 2 gol in campionato contro Siracusa e Juve Stabia, e altre 2 presenze in Coppa Italia. Centrocampista offensivo, dotato di un grande fisico e con enormi qualità tecniche, Pantani al termine della carriera aveva deciso di lasciare definitivamente la natìa Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, per stabilirsi a Lecce e qui cominciare la carriera scolastico nella veste di insegnante di educazione fisica.

Un alunno speciale

Il professor Pantani era molto amato dai suoi alunni per il modo originale di interpretare il ruolo di insegnante, sempre dalla parte dei ragazzi e sempre pronto a sostenerli. Un alunno in particolare lo adorava e non perdeva occasione per tesserne le lodi: l'ex calciatore e ora allenatore del Tottenham, Antonio Conte, è stato uno degli alunni più amati dal professor Pantani.

Lo scudetto col Bologna

Pantani era stato protagonista di una carriera calcistica importante: Arezzo, Bologna, Prato, Cremonese, Monza, Lecco, Salernitana, Avellino, Lecce e Cosenza le tappe principali. “Nel Bologna ho giocato con tanti campioni, compreso il leccese Mimmo Renna - amava ricordare -. Nella stagione sportiva 1963-64 vincemmo anche lo scudetto ma io giocai solo le partite di Coppa Italia e di Mitropa Cup. E sono orgoglioso di detenere ancora il record di reti in quella competizione con quattro realizzazioni”.

Opinionista in tv e radio

Nel tempo libero Mauro Pantani amava partecipare come opinionista ad alcune trasmissioni sportive in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, da TeleLecce e Canale A, e ancora Canale 8 fino a Salento Television facendosi sempre apprezzare per la competenza in materia calcistica.

I funerali

Amici e parenti daranno l'ultimo a Mauro Pantani oggi alle 15.30, nella chiesa di Sant'Antonio a Fulgenzio a Lecce dove sono in programma i funerali del compianto amico di tutti.