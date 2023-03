Chi giocherà al posto di Umtiti: Ceccaroni, Romagnoli e Tuia in corsa per un posto

Da giorni Marco Baroni , tecnico del Lecce , ha cominciato a sfogliare la margherita per trovare il sostituto di Samuel Umtiti in vista dello scontro salvezza di lunedì prossimo in casa dell’ Empoli , sfida cruciale nella lotta per la permanenza nell’Olimpo del calcio italiano. Come è noto, il difensore francese è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo per recidività in ammonizioni e di conseguenza non potrà dare il suo contributo alla squadra in una delle partite più delicate di questo finale di stagione. Un’assenza sicuramente di rilievo, su questo non c’è alcun dubbio, considerato che in organico non ci sono altri elementi del livello di Big Sam per esperienza e qualità tecniche.C’è comunque un aspetto positivo. Ma a differenza di quanto è accaduto ad inizio di stagione, quando mister Baroni fu costretto ad inventare di sana pianta una nuova coppia di centrali difensivi, affidandosi al laterale destro Baschirotto e al centrocampista Blin , questa volta la situazione è ben diversa. Nonostante l’indisponibilità di due elementi del calibro di Pongracic Dermaku , entrambi sulla via del recupero, l’allenatore fiorentino ha la possibilità di individuare il vice-Umtiti tra tre elementi di indubbio valore. In rigoroso ordine alfabetico Ceccaroni Tuia . Il primo, arrivato nel Salento nel mercato di gennaio, fino a due mesi fa era il titolare del ruolo e capitano nel Venezia di Paolo Vanoli. Il secondo invece è arrivato nello stesso giorno dal Parma portandosi dietro un curriculum di tutto rispetto, compresa l’importante parentesi nell’Empoli condita da 107 presenze tra serie A e serie B, 3 gol e 3 assist. Per buona parte da capitano della squadra del presidente Corsi. Di Tuia, in giallorosso ormai da qualche stagione, si sa praticamente tutto. Nel mercato invernale è stato sul punto di cambiare casacca salvo poi decidere di restare alla corte di Baroni mettendosi a completa disposizione del tecnico pur essendo in scadenza di contratto e senza avere alcuna certezza di poter rinnovare con il Lecce.Tra Ceccaroni, Romagnoli e Tuia il maggiore indiziato a prendere il posto di Umtiti nel match con l’Empoli è proprio Tuia. Non fosse altro perché, nel corso della stagione, pur avendo collezionato poche presenze, appena 6 per un totale di 420 minuti, ogni volta in cui è stato chiamato in causa da Baroni ha sempre risposto con prestazioni di livello. Come ad esempio al “ Maradona ” nell’1-1 contro il Napoli o al “Gewiss Stadium” nell’1-2 con l’ Atalanta . Il tecnico del Lecce sa comunque di poter andare sul sicuro anche mettendo in campo Ceccaroni o lo stesso Romagnoli, entrambi con 1 presenza in serie A con il Lecce.È quasi superfluo dire che il vice-Umtiti andrà ad affiancare al centro della difesa Baschirotto, desideroso di riscattare un marzo avaro di soddisfazioni personali e anche per la squadra, reduce da quattro sconfitte consecutive. Baroni di sicuro si prenderà tutto il tempo a disposizione prima di prendere la decisione finale anche perché ad Empoli il Lecce si giocherà una grossa fetta di salvezza.