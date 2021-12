Coppa Italia, il Lecce batte lo Spezia e si regala la sfida di lusso contro la Roma

Colpo grosso del Lecce in Coppa Italia. I giallorossi vincono in trasferta contro lo Spezia ed ottengono la qualificazione agli Ottavi di finale dove, ad attenderli, ci sarà la Roma di Josè Mourinho. La sfida tutta giallorossa si giocherà il 12 o, in alternativa, il 19 gennaio sul manto erboso dello stadio Olimpico.

Grande prestazione

La squadra di Marco Baroni ha vinto con merito contro una squadra di categoria superiore. Il 2-0 finale forse sta pure stretto ai giallorossi protagonisti di una buonissima prestazione. Tutto ciò nonostante l'ampio turnover deciso dal tecnico Baroni che ha cambiato sette elementi rispetto alla gara di sabato scorso contro il Pisa. Il successo ci è concretizzato con un gol per tempo. Listkowski, ben assistito da Barreca, ha aperto le danze al 43' del primo tempo con una incornata degna di un bomber di razza. Poi, al 10' del secondo tempo, Calabresi ha chiuso i conti con un sinistro in corsa su assist di Rodriguez.

Ora il campionato

Da oggi la squadra giallorossa tornerà a concentrarsi sul torneo di serie B. Alle porte c'è la sfida di lunedì sera, alle ore 20.30, allo stadio Via del Mare, contro il Vicenza. Una gara da vincere ad ogni costo per riprendere la corsa dopo l'immeritata sconfitta con il Pisa.