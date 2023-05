Sarà Davide Massa di Imperia ad arbitrare domani sera, alle ore 20.45, allo stadio Via del Mare, lo scontro-salvezza tra il Lecce di mister Baroni e l’Hellas Verona del duo Bocchetti-Zaffaroni. Per la partita che può valere un’intera stagione la designazione di Rocchi non è stata delle più fortunate per il Lecce alla luce dei precedenti del direttore di gara ligure. Con l’arbitro Massa infatti il Lecce non ha mai assaporato il gusto della vittoria. Il bilancio delle 6 partite fin qui dirette parla chiaro: 2 pareggi (Fiorentina-Lecce 1-1 e Sampdoria-Lecce 1-1) e 4 sconfitte (Palermo-Lecce 2-0, Lecce-Atalanta 2-7, Sassuolo-Lecce 4-2 e Lecce-Salernitana 1-2 di questa stagione). Non resta che incrociare le dita e sperare che questa volta l’epilogo sia felice per i colori giallorossi.

Via del Mare sold out

Domani comunque ci saranno circa 25 mila spettatori sugli spalti del Via del Mare. Fino a ieri sera era già stati venduti poco meno di 24 mila biglietti e considerato che mancano ancora circa 48 ore al fischio d’inizio c’è da credere che si raggiungerà il sold out. Eccezion fatta però per il settore riservato alla tifoseria gialloblù: al momento infatti i biglietti venduti sono circa 200 (la capienza è di 1.500 posti), un numero davvero esiguo rispetto alle presenze abituali dei supporter leccesi in tutte le trasferte stagionali. Va detto che i tifosi dell’Hellas Verona non hanno affatto gradito la prova offerta dai propri beniamini nel match casalingo contro l’Inter, finito con il punteggio tennistico di 6-0 a favore dei nerazzurri. E ieri in città gli ultrà della Curva Sud hanno esposto uno striscione dai toni polemici: “Tutti a Lecce... anche la squadra”, evidentemente assente domenica scorsa contro l’Inter.

La squadra di Marco Baroni intanto prosegue gli allenamenti in vista del match con gli scaligeri. La condizione generale del gruppo è buona e di conseguenza il tecnico fiorentino avrà soltanto l’imbarazzo della scelta nel momento in cui dovrà stilare la formazione titolare. Rispetto alla gara di mercoledì contro la Juventus si va verso il rientro in campo dal primo minuto di Gendrey, Gallo, Blin, Strefezza e Di Francesco. Questa sera, alle ore 18.30, ci sarà la rifinitura dopodiché la squadra andrà in ritiro in attesa di affrontare il Verona.