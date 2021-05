Monza-Lecce è uno spareggio per la promozione diretta in serie A

Passa da Monza la strada che porta alla promozione diretta in serie A. Il Lecce scende in campo oggi pomeriggio (ore 14) allo stadio Brianteo per affrontare la squadra di Brocchi e lo fa con la consapevolezza di non poter più sbagliare un colpo da qui alla fine della stagione regolare. In vista dello sprint finale i giallorossi godono di una posizione di assoluto privilegio in virtù del secondo posto in classifica ma sanno benissimo che alle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati