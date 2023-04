Uova di Pasqua e calcio: che caos. Quelle del Bari "puzzano" e il club prende le distanze. Sorprese giallorosse per i tifosi dello Spezia. Cosa è successo

Le uova di Pasqua del Bari "puzzano", scrivono i tifosi sui social. E il club prende le distanze. Nel frattempo - come racconta La Nazione - alcuni tifosi dello Spezia hanno detto di aver trovato all'interno delle proprie uova delle sorprese che sarebbero dovute finire ai tifosi del Lecce. È il caos dei tifosi che hanno ricevuto in regalo le uova della propria squadra del cuore. Con qualche sorpresa.

Il caso Bari

A Bari alcuni sostenitori avevano scritto sui social di un odore sgradevole. Probabilmente non è la qualità della cioccolata a essere in dubbio, ma - secondo la maggiorparte degli utenti che lamentano problemi - potrebbe essere la carta. Il Bari ieri ha preso le distanze, spiegando che «non ha né prodotto né distribuito le suddette 'Uova di Pasqua', avendo concesso una licenza d'uso del marchio a società specializzata del settore, che opera a livello internazionale, vantando partner di caratura mondiale. Si informa, inoltre, che è già stato richiesto al licenziatario di sospendere immediatamente la diffusione e la commercializzazione delle 'Uova di Pasqua' e di ogni altro prodotto realizzato a marchio SSC Bari, nonché di proporre forme di indennizzo per gli acquirenti. SSC Bari, danneggiata nell'immagine al pari dei tanti tifosi delusi, si é riservata ogni azione nei confronti della licenziataria e tutelerà i propri diritti in ogni competente sede». Messaggio chiaro.

Il caso Spezia

Alcuni sostenitori dello Spezia, invece, hanno fotografato e postato sui social le sorprese "sbagliate": all'interno del proprio uovo, marchiato da colori bianconeri, c'erano i braccialetti del Lecce. I casi sarebbero pochi ma hanno comunque destato stupore. Tanto che - viene da dire - nell'uovo non sarebbe stato meglio trovare la salvezza? A Lecce se lo augurano.