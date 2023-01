Tra voci e trattative di mercato, arriva il weekend ed il campo torna al centro di ogni discorso. Il Taranto finirà con la rifinitura di questa mattina la preparazione al derby di domani pomeriggio contro l’Andria. Sono tutte da decifrare le premesse che accompagnano una sfida molto sentita tra le tifoserie. La classifica racconta di una Fidelis ultima ed in piena crisi su vari fronti. Ad inizio anno la società ha messo in vendita il club a cifra simbolica di 1 euro, tre mesi prima il presidente e socio Aldo Roselli (già dirigente del Taranto con Zelatore e Bongiovanni) aveva messo in vendit a le proprie quote a seguito di una contestazione. Neppure sul fronte tecnico il club nord-barese ha vissuto tregue sinora. Esonerato Cudini, scelta della scorsa estate, gli andriesi avevano deciso di affidare al quasi debuttante Doudou la gestione della squadra. Ma anche con l’ex difensore del Bari le cose non sono andate bene. Da qui la decisione di qualche giorno fa di sollevarlo dall’incarico, per affidarsi ad un tecnico esperto per la categoria, Bruno Troc ini .

Verso il derby con l'Andria

E qui il primo pensiero per il Taranto, che dovrà tenere alta l’intensità nella concentrazione e nel gioco al cospetto di un avversario che proprio dal cambio di allenatore potrebbe trarre energie positive. Ma ciò che più interessa nello studio dell’avversario degli ionici, è proprio il mercato. Perché questi primi 20 giorni di gennaio, hanno prodotto cambiamenti radicali nel gruppo squadra della Fidelis. Sono andati via cardini della prima parte della stagione, come l’attaccante Sipos, l’esterno Hadziosmanovic, il difensore Fabriani e la punta Persichini. Così il ds Mariano Fernandez (ex Virtus Francavilla) ha optato per elementi di tutt’altro profilo, immettendo in difesa gli esperi Franco e Finizio, irrobustendo la mediana con il 2001 Marino della Lazio e soprattutto l’attacco con l’accoppiata Ventola ed Ekuban. Altri ne arriveranno, ma è il chiaro segnale che l’attività della società è regolare e che l’intento è quello di tentare la corsa alla salvezza anche solo agganciando la zona play-out.

Il mercato e il centrocampo