Un gol di Milik premia la Juventus (1-0). Il Lecce, ora quarto, conferma la sua qualità

Il Lecce perde a Torino contro la Juventus per 1-0 al termine di una gara ordinata in fase di contenimento ma poco incisiva in attacco. Non era facile, del resto, al cospetto di una Juve reduce dal ko di Sassuolo e un Lecce incensato da tutta Italia per il terzo posto con cui si presentava alla sfida. Ha provato a rendersi pericolosa, tuttavia, la squadra di D'Aversa. E' stata un po' più decisa dopo il gol preso da Milik, al 57' sugli sviluppi di un'azione iniziata da un angolo che non c'era, ma niente di veramente pericoloso. D'Aversa a quel punto ha giocato con il 4-2-4, ha sostituito i terminali offensivi. Il tutto ha prodotto una progressione di Kaba che cade in area e viene ammonito per la seconda volta incassando il rosso. Dopo questa sconfitta il Lecce scende al quarto posto, superato proprio dalla Juventus. E' la prima sconfitta in campionato per i giallorossi, ma l'avvio di stagione resta ottimo. Il Lecce conferma la sua qualità e pensa a sabato prossimo e al match delle 15.00 al Via del Mare contro il Napoli.

JUVENTS-LECCE 1-0

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani (26’ st Gatti), Bremer, Danilo; McKennie (41’ st Weah), Fagioli (41’ st Fagioli), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (26’ st Kostic); Chiesa, Milik (33’ st Vlahovic). In panchina: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Yildiz, Iling-Junior, Nicolussi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Venuti (18’ st Gendrey), Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin (18’ st Rafia), Ramadani (24’ st Kaba), Blin (37’ st Piccoli); Almqvist, Krstovic, Strefezza (18’ st Sansone). In panchina: Brancolini, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Faticanti, Corfitzen, Gallo, Burnete, Touba, Samek. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Arbitro: Giua di Olbia.

Marcatori: nel st 12’ Milik (J).

Note: Espulso: st 48’ Kaba (L) per doppia ammonizione. Ammoniti: pt 30’ Ramadani (L); st 11’ D’Aversa (L, allenatore); 24’ Rafia (L); 30’ Chiesa (J); 40’ Kaba (L); 44’ Krstovic (L); 45’ Rabiot (J). Angoli: 5-1. Recupero: pt 1’; st 6’.

LA CRONACA

95' - E' finita

93' Espulso Kaba per doppia ammonizione

83' - Assalto giallorosso con il 4-2-4 e con Piccoli in campo

78' - Nella Juve entra anche Vlahovic

71' - La Juve ne cambia tre

70' - Il Lecce gioca con Kaba e Blin davanti alla difesa, poi Almqvist, Rafia, Sansone e di punta Krstovic

68' - Ammonito Rafia, entra anche Kaba al posto di Ramadani

62' - Sansone, Rafia e Gendrey in campo, fuori Strefezza, Oudin e Venuti. Forze fresche per D'Aversa

57' - Sugli sviluppi dell'azione Milik sbuca alla spalle di Baschirotto e segna sul secondo palo. Il Var convalida. Juventus-Lecce 1-0

55' - L'arbitro dà un corner alla Juve, ma l'ultimo tocco è di Rabiot. Quindi ammonisce D'Aversa

52' - Traversone di Oudin, deviato in corner, dopo una buona ripartenza

49' - Pongracic gira di testa sul fondo un calcio piazzato

47' - Almqvist dimostra intraprendenza e si incunea in area dalla destra, chiuso

46' - Inizia il secondo tempo, nessun cambio

45' - Alla fine del primo tempo il Lecce tiene bene il campo alla Stadium di Torino contro la Juventus.

E' 0-0 il risultato dopo una metà gara in cui la Juventus ha giocato, il Lecce si è difeso con ordine senza riuscire a rendersi pericoloso. Nella seconda del tempo la Juventus ha alzato l'intensità della sua manovra e ha prodotto qualche tiro tuttavia non pericoloso.

42' - Il Lecce tiene bene

30' - Ammonito Ramadani che evita la ripartenza bianconera

26' - Diagonale di Chiesa che sfiora il palo. Juventus vicina all'1-0

25' - La Juve intensifica la sua manovra, Pongracic rimedia sulla linea dopo un rimpallo

20' - Colpo di testa di Rabiot, debole

12' - Chiesa ci prova da fuori area, tiro a lato

6' - Due iniziative per la Juve con Rabiot e Chiesa, nulla di fatto

0' - Juventus in maglia nera, Lecce in maglia bianca

Annunciate le formazioni per l'incontro delle 20,45 tra Juventus e Lecce. Ecco gli schieramenti, con non poche sorprese. Nella Juve fuori Vlahovic; nel Lecce esordio di Venuti.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa

Lecce (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza

Chi l’avrebbe mai detto che Juventus e Lecce avrebbero aperto la sesta giornata di serie A con una classifica ribaltata rispetto alla storia dei club? La realtà dice infatti che dopo le prime cinque giornate di campionato i bianconeri, reduci dalla pesante sconfitta col Sassuolo, occupano il quarto posto con 10 punti, ovvero il frutto di tre vittorie, un pareggio e, come detto, una sconfitta, 11 i gol fatti e 6 quelli subiti. I salentini invece rappresentano al momento la grande sorpresa del campionato con l’attuale terzo posto in classifica a quota 11 punti, -3 dall’Inter e -1 dal Milan. Il ruolino di marcia dei ragazzi allenati da Roberto D’Aversa è da big: 3 vittorie casalinghe (2-1 alla Lazio, 2-0 alla Salernitana e 1-0 al Genoa) e 2 pareggi fuori casa (2-2 con la Fiorentina e 1-1 con il Monza), 8 gol realizzati e 4 subiti. Il Lecce viaggia dunque sulle ali dell’entusiasmo e vorrebbe continuare a far sognare i tifosi salentini che, anche in questa occasione, saranno presenti in gran numero sugli spalti dell’Allianz Stadium pronti a sostenere capitan Strefezza e compagni. Al tempo stesso però la squadra salentina è consapevole delle difficoltà cui andrà incontro a partire dalle ore 20.45 al cospetto di un avversario deciso a riscattare davanti ai propri supporter la magra figura rimediata pochi giorni fa sul campo del Sassuolo.