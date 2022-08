Umtiti e Pezzella, primo allenamento insieme: difesa da Champions

Giuseppe Pezzella e Samuel Umtiti hanno effettuato in mattinata le visite mediche con il Lecce a Cutrofiano. Alle 8 erano previste quelle del francese, arrivato dal Barcellona, alle 9 quelle del calciatore del Parma, l'anno scorso all'Atalanta in prestito. Al termine delle visite i due si sono fatti fotografare per i social del club giallorosso, abbracciati e con il pollice alzato, segno che i test fisici sono andati bene.

Difesa da Champions



Con Umtiti e Pezzella tre componenti della difesa del Lecce su quattro hanno partecipato all'ultima edizione della Champions League. Il francese ci ha partecipato con il Barcellona, l'italiano con l'Atalanta e a loro si aggiunge Pongracic, che aveva disputato la Champions con il Borussia Dortmund. Esperienza e livello europeo per un Lecce che punta alla salvezza.