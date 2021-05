Gli Ultrà: "Noi vogliamo 11 Mancosu". E Corini lo fa giocare dall'inizio

"Noi vogliamo 11 Mancosu", firmato Ultrà Lecce. E' lo striscione esposto dai tifosi giallorossi all'esterno del Via del Mare, davanti alla porta n. 2 che, come è noto, è riservata all'ingresso della squadra locale.

Al fianco di Marco

Una manifestazione di affetto rivolta al Capitano che pochi giorni fa ha reso pubblica la sua battaglia contro il cancro iniziata il 26 marzo scorso, giorno in cui è stato operato. Tornato a tempo record a disposizione del tecnico Corini, oggi Mancosu giocherà titolare nella sfida casalinga contro la Reggina. Fischio d'inizio alle ore 14 affidato all'esperto Guida di Torre Annunziata.

Conta solo vincere

Sia i salentini che i calabresi oggi hanno l'obbligo di conquistare l'intera posta in palio per conitnuare a cullare il sogno della promozione diretta in serie A, i primi, e l'accesso ai play off, i secondi.