Udinese-Lecce, Colombo goleador: giallorossi in vantaggio

Udinese-Lecce vale tanto per entrambe: due squadre che non attraversano un momento facile e che sono chiamate al riscatto. I giallorossi sabato scorso hanno perso in casa contro la Juventus, giocando una buona gara. L'Udinese non vince da quattro giornate, dopo un avvio sorprendente con Sottil (debuttante in Serie A da allenatore).

Diretta Udinese-Lecce: aggiornamenti live

33' GOL DEL LECCE! A segno Colombo. Azione insistita in area di rigore, poi Colombo la gira in fondo al sacco. Vantaggio meritato da parte del Lecce.

25' Un buon Lecce in campo a Udine. La squadra salentina la gioca a viso aperto e senza timori reverenziali. Un tiro verso la porta a testa, l'Udinese prova a controllare ma il Lecce c'è e lo dimostra. Partita piacevole.

2' Palo di Strefezza! Il fantasista del Lecce calcia da fuori e colpisce il palo alla sinistra del portiere friulano.

Lecce in campo con la maglia rossa, Udinese con la casacca bianconera. Bella cornice di pubblico, circa mille i sostenitori provenienti da tutta Italia per tifare per il Lecce. Partita iniziata alle 20.45.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Lecce

Baroni mischia le carte in attacco e lancia Colombo dal 1', riproponendo Banda nel tridente con l'immancabile Strefezza. In difesa ancora fiducia in Gendrey, torna Umtiti titolare, perde il posto Pongracic. A sinistra Gallo vince il ballottaggio con Pezzella.

Formazioni ufficiali Udinese - Lecce

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Pereyra; Beto, Deulofeu.



A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Makengo, Success, Jajalo, Abankwah, Buta, Nuytinck, Nestorovski, Semedo, Guessand, Pafundi. All. Sottil





Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda.



A disposizione: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Pongracic, Askildsen, Bistrovic, Di Francesco, Helgason, Listkowski, Oudin, Voelkerling, Ceesay, Pezzella, Rodríguez. All. Baroni



Arbitro: Fourneau