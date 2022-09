C'è già la Turris per il Taranto di Capuano: "Per il momento bisogna solo pedalare"

Il Taranto ha presentato il nuovo allenatore Ezio Capuano e il direttore sportivo Luca Evangelisti. Per entrambi si tratta di un ritorno in riva allo Ionio. "Questo campionato è sempre diviso in due settori, fino a gennaio e dopo gennaio. La serie C è fatta sempre di due step. Noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili, poi la squadra, la società lotterà per i playoff che rappresenta il nostro traguardo, il nostro obiettivo", ha chiarito il nuovo diesse. Sulla stessa lunghezza d'onda Capuano: "Cerco in questo momento di fare risultati, di ottimizzare la squadra, dare entusiasmo e riportare quanta più gente allo stadio attraverso le prestazioni. Poi io sono un passionale, un ambizioso, magari possiamo migliorare oltre il decimo posto, ma adesso bisogna lavorare, pedalare e arrivare quanto meno al mercato di gennaio in una condizione tale per fare degli innesti. Ma per il momento bisogna solo pedalare". Mercoledì si torna già in campo per la terza giornata del campionato di calcio di serie C, girone C. Il Taranto affronterà in trasferta la Turris provando ad invertire la rotta dopo due sconfitte di fila contro Monopoli e Catanzaro.