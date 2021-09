Polignano a Mare, il francese Hunt e l'australiana Iffland sono i nuovi campioni mondiali di tuffi al Red Bull Cliff Diving

Hunt e Iffland sono i nuovi campioni mondiali di tuffi, vincitori della finale pugliese del Red Bull Cliff Diving che si è disputata a Polignano a Mare davanti a migliaia di spettatori col fiato sospeso.

La finale in Puglia

Una festa sportiva gioiosa, con migliaia di spettatori tra arenili, scogliere e barche: questa è stata la gara finale della Red Bull Cliff Diving World Series 2021, disputata oggi pomeriggio a Polignano a Mare in provincia di Bari. Il pubblico ha seguito con grande partecipazione la competizione disputata grazie al super-trampolino montato sul balcone di una casa privata che si affaccia sulla Lama Monachile.

I vincitori del campionato mondiale (e vincitori della finale pugliese) sono stati quelli annunciati da tutte le previsioni: il francese Gary Hunt per la classifica maschile (nono titolo mondiale) e l'australiana Rhiannan Iffland per la graduatoria femminile. Il pubblico italiano ha tifato (cantando la celebre hit dei Seven Nation Army) per Alessandro De Rose, campione azzurro, arrivato terzo nella finale disputata a Polignano, mentre ha gareggiato con una wild card tra le donne (per la prima volta) la triestina Elisa Cosetti.