Torna il campionato di Lega A, Brescia e Brindisi contro il bullismo

L'Happy Casa Brindisi torna a giocare in campionato dopo le vittorie in Champions League e sfida Germani Brescia nel lunch match della 24/ma giornata di LBA in programma domenica 28 marzo. A2A sarà match sponsor e promuoverà anche un’iniziativa di grande rilievo sociale che vedrà la collaborazione di Germani Brescia e Happy Casa Brindisi, unite nell’intento di veicolare un importante messaggio rivolto alla comunità.

Con il prezioso supporto dell’associazione onlus MaBasta, movimento di giovani e giovanissimi impegnati nella lotta contro bullismo e cyberbullismo, i club di Brescia e Brindisi parteciperanno congiuntamente al progetto attraverso i protagonisti in campo: i giocatori di entrambe le squadre, infatti, verranno coinvolti nella realizzazione di un video emozionale che promuova il contrasto del fenomeno del bullismo dentro e fuori le scuole e di quello online, conosciuto come cyberbullismo.Durante il riscaldamento che anticipa il fischio d’inizio della gara, inoltre, i due team indosseranno una speciale maglia celebrativa realizzata ad hoc per l’occasione, così da veicolare in maniera decisa e impattante l’importante messaggio.