Il salentino Milanese bagna l'esordio da titolare in Europa League con un gol

Un gol all'esordio da titolare in Europa League. E' un sogno che si avvera per Tommaso Milanese, classe 2002, attaccante della Roma. Il giovane di Martignano (Lecce) è andato a segno questa sera sul campo del Cska Sofia, nell'ultima gara del primo turno della competizione continentale (i capitolini sono già qualificati. Una girata al volo con il destro che ha colto di sorpresa il portiere brasiliano Busatto. Prima della sfida di questa sera, Tommaso Milanese aveva già collezionato altre due presenze in Europa League con la Roma, entrando però sempre a gara iniziata. Questa volta invece il tecnico Fonseca ha voluto dargli fiducia schierandolo dal primo minuto e il ragazzo salentino l'ha ripagato realizzando il suo primo gol da professionista.

Ultimo aggiornamento: 20:07

