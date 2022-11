I tifosi del Pordenone: «Saremo a Udine nel settore ospiti per sostenere il Lecce»

Ci saranno anche i tifosi del Pordenone venerdì sera alla Dacia Arena per sostenere il Lecce nella partita contro l'Udinese. L'annuncio arriva via Facebook dal club "Pn Neroverde 2020". «A distanza di sei mesi dalla bella trasferta a Lecce una delegazione del nostro Fan Club sarà presente alla Dacia Arena di Udine nel settore ospiti in occasione di Udinese-Lecce, per assistere alla partita con alcuni amici salentini con cui siamo rimasti in contatto e per ringraziare dell'ospitalità ricevuta la stagione scorsa. Ovviamente porteremo le nostre sciarpe giallorosse che scambiammo con alcuni tifosi salentini in quella serata di festa, per tifare con loro!».

Lecce-Pordenone, la storia

La storia di una certa simpatia tra una parte della tifoseria del Pordenone e una parte di quella leccese (le Curve e gli ultras, in questo, sono estranei) nasce nell'ultima giornata dello scorso campionato di B: il Lecce festeggiò la promozione, il Pordenone era già condannato alla retrocessione in Serie C. Ma alla fine della partita i sostenitori neroverdi (circa una decina) si mischiarono a quelli giallorossi per le vie del capoluogo: festa insieme. Tra cori ironici ("Fate largo ai retrocessi") e applausi, avvenne anche lo scambio di sciarpe. Nulla di formale o di ufficiale ma tanto è bastato per far sì che alcuni di quei tifosi venerdì siano nel settore ospiti. A volte, lo sport, regala storie così.