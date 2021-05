Gli ultrà al Via del Mare: "Chi non combatte ha già perso"

Visita degli ultrà giallorossi allo stadio Via del Mare in vista dei play off di serie B. I supporter del Lecce hanno voluto incoraggiare tecnico e calciatori prima della partenza per Venezia dove, lunedì sera, Mancosu e compagni saranno impegnati nella semifinale di andata. Gli stessi tifosi hanno esposto uno striscione dal testo eloquente: "Chi non combatte ha già perso".

Pronti a lottare

E di sicuro, la squadra di Corini è pronta a combattere per conquistare la promozione in serie A sfumata nella stagione regolare a causa di un finale deludente in cui Gabriel e compagni hanno conquistato soltanto un punto in quattro partite. All'incontro improvvisato con gli ultrà hanno assistito anche il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino.