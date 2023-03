Thomas Fabbiano si ritira: in carriera due vittorie contro top 10 e il terzo turno a Wimbledon. È stato 70esimo al mondo

Thomas Fabbiano dice basta con il tennis giocato. Il tennista tarantino (originario di San Giorgio Ionico e nato a Grottaglie) si ritira e lo annuncia con un lungo post su Instagram. «Ho deciso che è arrivato il tempo di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera, di voltar pagina e scoprire cosa la vita mi può ancora riservare - ha detto -. E' stata una decisione difficile da prendere, chiunque sia stato uno sportivo, indipendentemente dal livello, sa cosa significa voltare pagina e dire quel famoso basta». E ancora: «Vi ringrazio per il supporto che mi avete dato in questi anni, ho sentito il vostro affetto anche giocando nei posti più sperduti del pianeta».

Thomas Fabbiano, la carriera

Fabbiano da juniores era stato numero 6 al mondo. Da professionista si è spinto fino al 70esimo posto. Da ricordare alcuni successi importanti. Nel 2017 vince la prima partita in uno slam agli Us Open, battendo John-Patrick Smith ma deve arrendersi a Paolo Lorenzi ai sedicesimi di finale. Il 18 settembre è 70esimo nel ranking Atp, il suo miglior piazzamento di sempre. Nel 2018, poi, i quarti di finale a Istanbul nel torneo 250, il secondo turno al Roland Garros ma soprattutto il primo exploit a Wimbledon, dove batte Stan Wawrinka e arriva ai sedicesimi, perdendo contro Stefanos Tsitsipas. Anche nel 2019 raggiunge i sedicesimi a Wimbledon, battendo questa volta Tsitsipas, in quel momento numero 6 al mondo. Perde, al terzo turno, contro Fernando Verdasco. Agli Us Open dello stesso anno batte Dominic Thiem, numero 4 al mondo.

Ha avuto un rapporto speciale con Roger Federer, con cui si è spesso allenato, facendo da partner. Tra Challenger e Itf ha vinto 18 titoli. Adesso va diritto per la propria strada e saluta il tennis. Mancherà allo sport pugliese.