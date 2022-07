Il tennista Agamenone vola in semifinale Atp: battuto Cecchinato

Dalle qualificazioni, dalle retrovie alle semifinali del torneo Atp in cui per altro ha vinto la sua prima partita nel circuito principale del tennis internazionale. Il tennista italo-argentino, naturalizzato "leccese", Franco Agamenone vince il derby azzurro contro Marco Cecchinato e accede alla semifinale del torneo Atp 250 di Umago. Ora sulla sua strada potrebbe esserci Jannik Sinner. «Grazie mille, sono felicissimo - ha commentato - e contento del supporto che mi arriva da ogni parte».

L'atleta del Ct Lecce

L'atleta, tesserato Ct Lecce si è imposto ai quarti col punteggio di 2-6/1-6. Un risultato che ha confermato lo stato di grazia del 29enne guidato dal tecnico Andrea Trono in terra croata. Cecchinato, aveva raggiunto i quarti battendo Lorenzo Musetti.

Le statistiche

Agamenone ha servito col 75% di prime con l’80% di punti vinti sul servizio. Numeri suffragati da ben 30 vincenti in risposta che hanno annichilito Cecchinato nell’ambito di un match condotto a senso unico dalla sorpresa del torneo. Il classe ‘93 è riuscito ad esprimere il suo miglior tennis schiantando l’avversario. La punta di diamante del Circolo Tennis Lecce, entrato nel tabellone principale mediante le qualificazioni, vuole continuare a sognare in grande e nel frattempo schizza nel ranking Atp. Da numero 136 del mondo l’azzurro è volato alla posizione 108, in virtù delle vittorie conquistate ad Umago.